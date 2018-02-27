"Спортинг" с Думбья обыграл "Морейренси"

Лиссабонский "Спортинг" на своем поле переиграл "Морейренси" в матче 24-го тура чемпионата Португалии (2:0), несмотря на два удаления. Единственный гол на 91-й минуте забил Желсон Мартинш.
Нападающий лиссабонцев Сейду Думбья, выступавший ранее за ЦСКА, вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 93-й минуте.
Чемпионат Португалии
24-й тур
"Спортинг" - "Морейренси" - 1:0 (0:0)
Гол: Мартинш, 91.
Удаления: Петрович (С), 60. Мартинш (С), 90+2.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/portugal/super/2017-2018/