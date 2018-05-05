"Спартак" из Трнавы впервые в истории стал чемпионом Словакии

"Спартак" из Трнавы стал чемпионом Словакии. В матче 8-го тура чемпионского турнира команда обыграла ближайшего преследователя "Дунайску Стреду" - 2:0. В игре уже к 10-й минуте были удалены три футболиста.

Для "Спартака" это первая победа в чемпионате Словакии в истории. Ранее клуб трижды становился вторым, последний раз - в 2012 году. В чемпионате Чехословаки он пять раз занимал первое место, выиграв пять из шести чемпионатов в период с 1968 по 1973 год.

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8-й тур

"Спартак" Тр - "Дунайска Стреда" - 2:0 (1:0)

Голы: Годаль, 5 - с пенальти (1:0). Эго, 77 (2:0).

Удаления: Хук (Д), 8. Кальмар (Д), 10. Чантуришвили (С), 10.