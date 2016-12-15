"Спартак" Чернышова проиграл "Партизану" в чемпионате Сербии

"Партизан" обыграл "Спартак" из Суботицы в матче 21-го тура чемпионата Сербии - 2:0. Красно-белых возглавляет российский специалист, экс-наставник "Спартака" из Москвы Андрей Чернышов. Отметим, что Чернышов является одним из кандидатов на должность главного тренера лидера турнирной таблицы "Црвены Звезды". Команду оставил черногорский специалист Миодраг Божович, известный по работе с "Амкаром", "Москвой", "Динамо", "Ростовом" и "Локомотивом". По информации СМИ, он сам рекомендовал себе на смену Андрея Чернышова.

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21-й тур

"Партизан" - "Спартак" Сб - 2:0 (0:0)

Голы: Леонарду, 55 (1:0). Леонарду, 63 (2:0).