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"Спарта" упустила победу над "Зброевкой Брно", Караваев отметился голевой передачей

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В матче 9-го тура чемпионата Чехии "Спарта" на выезде сыграла вничью с "Зброевкой Брно" – 3:3. По голу у пражан забили Ондржей Мазух, Боржек Дочкал, которому ассистировал Вячеслав Караваев, и Матей Пулкраб. Но на второй добавленной минуте хозяева спаслись от поражения – отличился Алоис Хуцка.

Караваев провел на поле все 90 минут. Воспитанник ЦСКА записал на свой счет уже четвертую результативную передачу в нынешнем сезоне (с учетом всех турниров). "Спарта" после этой ничьей поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Чехии

9-й тур

"Збройовка Брно" – "Спарта" – 3:3 (1:2)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/chech/highest/2016-2017/

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