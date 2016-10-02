"Спарта" упустила победу над "Зброевкой Брно", Караваев отметился голевой передачей

В матче 9-го тура чемпионата Чехии "Спарта" на выезде сыграла вничью с "Зброевкой Брно" – 3:3. По голу у пражан забили Ондржей Мазух, Боржек Дочкал, которому ассистировал Вячеслав Караваев, и Матей Пулкраб. Но на второй добавленной минуте хозяева спаслись от поражения – отличился Алоис Хуцка.

Караваев провел на поле все 90 минут. Воспитанник ЦСКА записал на свой счет уже четвертую результативную передачу в нынешнем сезоне (с учетом всех турниров). "Спарта" после этой ничьей поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Чехии

9-й тур

"Збройовка Брно" – "Спарта" – 3:3 (1:2)