"Спарта" сыграла вничью со "Славией", Караваев "привез" пенальти

В матче 22-го тура чемпионата Чехии "Спарта" разделила очки в дерби со "Славией". На гол Вацлава Кадлеца номинальные хозяева ответили мячом Милана Шкоды с пенальти уже в добавленное время.

Российский защитник гостей Вячеслав Караваев провел на поле все 90 минут. Именно после его фола в ворота "Спарты" был назначен одиннадцатиметровый.

Его команда занимает третье место в таблице. "Славия" идет второй, ее отрыв от "Спарты" составляет девять очков. Лидирует по-прежнему "Виктория".

Чемпионат Чехии

22-й тур

"Славия" – "Спарта" – 1:1 (0:0)

Голы: Кадлец, 81 (0:1). Шкода, 90+1 – с пенальти (1:1).