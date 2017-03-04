21:54 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Спарта" обыграла "Дуклу", Караваев провел полный матч

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"Спарта" победила "Дуклу" в матче 18-го тура чемпионата Чехии - 1:0. Российский полузащитник пражан Вячеслав Караваев провел полный поединок.

Чемпионат Чехии 

Высшая лига

"Спарта" - "Дукла" - 1:0 (1:0)

Гол: Шурал, 5.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/chech/highest/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Czechplayer

Но к Караваю это не относится. Слава привычно хорош.

23:15

Czechplayer

Спарта в данный момент играет ужасно. Неделю назад с Яблонцем был просто позор. Думаю, в этом сезоне чемпионом станет не Пльзень и тем более не Спарта, а пражская Славия.

23:14

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