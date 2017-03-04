"Спарта" обыграла "Дуклу", Караваев провел полный матч

"Спарта" победила "Дуклу" в матче 18-го тура чемпионата Чехии - 1:0. Российский полузащитник пражан Вячеслав Караваев провел полный поединок.
Чемпионат Чехии
Высшая лига
"Спарта" - "Дукла" - 1:0 (1:0)
Гол: Шурал, 5.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/chech/highest/2016-2017/
Czechplayer
Но к Караваю это не относится. Слава привычно хорош.
23:15
Czechplayer
Спарта в данный момент играет ужасно. Неделю назад с Яблонцем был просто позор. Думаю, в этом сезоне чемпионом станет не Пльзень и тем более не Спарта, а пражская Славия.
23:14