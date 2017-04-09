20:45 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Спарта" Караваева выиграла у "Зброевки"

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"Спарта" на своем поле выиграла у "Зброевки" в матче 23-го тура чемпионата Чехии. В составе хозяев всю встречу отыграл российский защитник Вячеслав Караваев.

Пражский коллектив идет на третьем месте в турнирной таблице, а их сегодняшний соперник - на 13-м.

Чемпионат Чехия

Первая лига

23-й тур

"Спарта" (Прага) - "Зброевка" - 3:2 (2:1)

Голы: Кадлец, 6 (1:0). Полак, 30 (1:1). Лафата, 40 (2:1). Лафата, 54 - с пенальти (3:1). Тащи, 58 (3:2).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/chech/highest/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Czechplayer

Тем более, оба гола Давида Лафаты "на грани". В одном случае возможно был офсайд, а пенальти был назначен за спорный фол на Шурале. Этот пенальти конечно не так смешон, как в ворота Спартака сегодня, но тоже под большим вопросом.

21:44

Czechplayer

Веселая была игра. Игра Спарты конечно далека от идеальной, мягко говоря.

21:41

Материалы других СМИ
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