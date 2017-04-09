"Спарта" Караваева выиграла у "Зброевки"

"Спарта" на своем поле выиграла у "Зброевки" в матче 23-го тура чемпионата Чехии. В составе хозяев всю встречу отыграл российский защитник Вячеслав Караваев.
Пражский коллектив идет на третьем месте в турнирной таблице, а их сегодняшний соперник - на 13-м.
Чемпионат Чехия
Первая лига
23-й тур
"Спарта" (Прага) - "Зброевка" - 3:2 (2:1)
Голы: Кадлец, 6 (1:0). Полак, 30 (1:1). Лафата, 40 (2:1). Лафата, 54 - с пенальти (3:1). Тащи, 58 (3:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/chech/highest/2016-2017/
Czechplayer
Тем более, оба гола Давида Лафаты "на грани". В одном случае возможно был офсайд, а пенальти был назначен за спорный фол на Шурале. Этот пенальти конечно не так смешон, как в ворота Спартака сегодня, но тоже под большим вопросом.
21:44
Czechplayer
Веселая была игра. Игра Спарты конечно далека от идеальной, мягко говоря.
21:41