Состояние находящихся в римских больницах российских болельщиков улучшается

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии шести остающихся в больницах российских болельщиков, пострадавших во время обрушения эскалатора на станции римского метро "Репубблика". Инцидент произошел во вторник, 23 октября, перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0).

Ранее сообщалось, что шесть россиян, пострадавших в римском метро, остаются в больницах, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

"По состоянию на 9.00 по московскому времени, в больницах города остаются шесть граждан России, пострадавших в римском метро. Врачами отмечается положительная динамика. Оказываем им всяческую поддержку и содействие!" - сообщается в Твиттере посольства России в Италии.

По состоянию на 9:00, в больницах города остаются 6 граждан России, пострадавших в римском метро. Врачами отмечается положительная динамика. Оказываем им всяческую поддержку и содействие! #Рим #РомаЦСКА – RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 25 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА готовят коллективный иск по инциденту в римском метро