Состоится ли матч "Жирона" - "Барселона" в США? Ответ ФИФА

ФИФА официально запретила проведение матча 21-го тура испанской ла лиги "Жирона" - "Барселона" на территории США, утверждает El Pais.

Такое решение было принято в пятницу на заседании совета организации в Кигали (Руанда).

Напомним, президент ла лиги Хавьер Тебас летом объявил о подписании соглашения с американской корпорацией Relevent, которое, в том числе, предполагало ежегодное проведение одного или нескольких матчей чемпионата Испании в США. Первой подобной игрой должно было стать каталонское дерби между "Жироной" и "Барселоной", запланированное на 26 января 2019 года.

Руководства каталонских клубов поддержали инициативу Тебаса, но Королевская федерация футбола Испании во главе с Луисом Рубиалесом и Ассоциация футболистов Испании были категорически против. В результате вопрос был внесен в повестку дня совета ФИФА, который сегодня вынес отрицательное решение.

- Совет руководствовался спортивным принципом - все матчи национального чемпионата должны проводиться на территории соответствующей спортивной федерации, - прокомментировал данное решение президент ФИФА Джанни Инфантино. (Егор Бычков)