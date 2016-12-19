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Соперник "Зенита" в Лиге Европы "Андерлехт" разгромил "Эпен"

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"Андерлехт" одержал разгромную победу над "Эпеном" в матче 19-го тура чемпионата Бельгии - 4:0. Клуб из Брюсселя занимает третье место в турнирной таблице высшей лиги, отставая на одно очко от "Зюлте-Варегема" и на 2 - от "Брюгге".

"Андерлехт" является соперником "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Поединки состоятся 16 и 23 февраля.

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

Предварительный раунд

19-й тур

"Андерлехт" - "Эпен" - 4:0 (2:0)

Голы: Ханни, 8 (1:0). Дендокер, 21 (2:0). Дендокер, 61 (3:0). Ханни, 90 (4:0).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/belgium/highest/2016-2017/

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