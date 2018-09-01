Соперник "Зенита" "Славия" разгромила соперника ЦСКА "Викторию"

"Славия" разгромила "Викторию" в матче 7-го тура чемпионата Чехии - 4:0.

"Славия" - соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. Клубы сыграют между собой 4 октября (в Санкт-Петербурге) и 13 декабря (в Праге).

"Виктория" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Игры пройдут 19 сентября (в Пльзени) и 27 ноября (в Москве).

Чемпионат Чехии

Высшая лига

7-й тур

"Славия" - "Виктория" - 4:0 (2:0)

Голы: Соучек, 3 (1:0). Стох, 40 - с пенальти (2:0). Смрхал, 72 (3:0). Соучек, 90+1 (4:0).

Незабитый пенальти: Хусбауэр (С), 37.

Удаление: Хубник (В), 38.