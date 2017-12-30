Соперник "Зенита" "Селтик" сыграл вничью с "Рейнджерс" в 410-м дерби

"Селтик" и "Рейнджерс" сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Шотландии - 0:0. Игра стала 410-й в истории противостояния клубов. 159 раз дерби выигрывал "Рейнджерс", 152 - "Селтик", сегодняшняя ничья стала 99-й.

"Селтик" - соперник "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Команды проведут поединки 15 и 22 февраля.

Чемпионат Шотландии

Премьер-лига

22-й тур

"Селтик" - "Рейнджерс" - 0:0

"Селтик": Гордон, Лустиг, Айер, Боята, Тирни, Форрест, Браун, Макгрегор, Армстронг, Синклэйр (Нтчам, 72), Дембеле (Гриффитс, 61).

"Рейнджерс": Фодерингем, Таверньер, Бруну Алвеш (Бейтс, 18), Уилсон, Джон, Кандеяш, Маккрори, Краньчар (Пенья, 80), Холт, Уиндасс, Морелос (Эррера, 89).

Предупреждения: Уилсон, 11. Краньчар, 15. Бейтс, 60. Тирни, 82. Браун, 86. Гриффитс, 90+1.

Глазго. Стадион "Celtic Park".