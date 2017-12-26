Соперник "Зенита" "Селтик" обыграл "Данди"

"Селтик" победил "Данди" в матче 21-го тура чемпионата Шотландии. В текущем сезоне клуб из Глазго проиграл только один матч премьер-лиги и опережают ближайшего преследователя "Абердин" на 11 очков.

"Селтик" - соперник "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Команды проведут поединки 15 и 22 февраля.

Чемпионат Шотландии

Премьер-лига

21-й тур

"Данди" - "Селтик" - 0:2 (0:2)

Голы: Форрест, 8 (0:1). Гриффитс, 43 (0:2).