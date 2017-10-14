Соперник "Зенита" "Русенборг" разгромил в гостях "Тромсе"

"Русенборг" разгромил "Тромсе" в матче 25-го тура чемпионата Норвегии. Клуб из Тронхейма лидирует в турнирной таблице, опережая "Сарпсборг" на 12 очков.

Напомним, что "Русенборг" - соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. Команды проведут поединки между собой 19 октября в России и 2 ноября - в Норвегии.

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25-й тур

"Тромсе" - "Русенборг" - 0:3 (0:1)

Голы: Абегбенро, 5 (0:1). Бендтнер, 51 (0:2). Хелланд, 56 (0:3).