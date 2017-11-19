Соперник "Зенита" "Русенборг" победил "Викинг"

"Русенборг" обыграл "Викинг" в матче 29-го тура чемпионата Норвегии - 2:0. Клуб из Тронхейма досрочно обеспечил себе чемпионский титул, сегодняшняя игра не имела для него турнирного значения.
"Русенборг" - соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. Дома питерцы победили 3:1, выездная встреча завершилась ничьей - 1:1.
Чемпионат Норвегии
Высшая лига
29-й тур
"Русенборг" - "Викинг" - 2:0 (2:0)
Голы: Бендтнер, 8 (1:0). Трондсен, 40 (2:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/norway/highest/2017/