Соперник "Зенита" "Русенборг" победил "Викинг"

"Русенборг" обыграл "Викинг" в матче 29-го тура чемпионата Норвегии - 2:0. Клуб из Тронхейма досрочно обеспечил себе чемпионский титул, сегодняшняя игра не имела для него турнирного значения.

"Русенборг" - соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. Дома питерцы победили 3:1, выездная встреча завершилась ничьей - 1:1.

Чемпионат Норвегии

Высшая лига

29-й тур

"Русенборг" - "Викинг" - 2:0 (2:0)

Голы: Бендтнер, 8 (1:0). Трондсен, 40 (2:0).