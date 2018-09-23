Соперник "Зенита" "Копенгаген" вышел в лидеры чемпионата Дании

"Копенгаген" обыграл "Норшелланн" в матче 10-го тура чемпионата Дании - 2:1. Это позволило столичному клубу выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы.

"Копенгаген" - соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. Первая встреча в Дании завершилась вничью - 1:1. Второй поединок состоится 29 ноября в России.

Чемпионат Дании

Суперлига

10-й тур

"Копенгаген" - "Норшелланн" - 2:1 (1:0)

Голы: Сков, 10 (1:0). Сков Ольсен, 50 (1:1). Фишер, 59 (2:1).