Соперник "Зенита" "Копенгаген" вышел в лидеры чемпионата Дании

"Копенгаген" обыграл "Норшелланн" в матче 10-го тура чемпионата Дании - 2:1. Это позволило столичному клубу выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы.
"Копенгаген" - соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. Первая встреча в Дании завершилась вничью - 1:1. Второй поединок состоится 29 ноября в России.
Чемпионат Дании
Суперлига
10-й тур
"Копенгаген" - "Норшелланн" - 2:1 (1:0)
Голы: Сков, 10 (1:0). Сков Ольсен, 50 (1:1). Фишер, 59 (2:1).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/danmark/super/2018-2019/
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