Соперник "Зенита" "Копенгаген" проиграл аутсайдеру чемпионата Дании

"Копенгаген" уступил "Вендсисселю" в матче 11-го тура чемпионата Дании. Победитель занимает предпоследню строчку в турнирной таблице, "Копенгаген" идет вторым, вровень с лидером "Мидтьюлланном".

"Копенгаген" - соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. В первом туре команды сыграли вничью - 1:1, вторая игра состоится 29 ноября.

Чемпионат Дании

Суперлига

11-й тур

"Вендсиссель" - "Копенгаген" - 2:1 (0:1)

Голы: Сков, 25 (0:1). Торстейнссон, 76 (1:1). Кнудсен, 79 (2:1).