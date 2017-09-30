Соперник "Спартака" "Марибор" сыграл вничью дома с аутсайдером чемпионата Словении

"Марибор" сыграл вничью в матче 11-го тура чемпионата Словении против "Триглава". Мариборцы сохранили лидерство в таблице, но по потерянным очкам уже уступают "Олимпии". "Триглав" же идет на последнем, 10-м месте.

Напомним, что "Марибор" - соперник "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов. В первом туре команды сыграли вничью - 1:1, второй поединок состоится 21 ноября в Москве.

Чемпионат Словении

Высшая лига

11-й тур

"Марибор" - "Триглав" - 0:0