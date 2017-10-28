Соперник "Локомотива" "Злин" сыграл вничью в чемпионате Чехии

"Злин" сыграл вничью с "Богемианс 1905" в матче 12-го тура чемпионата Чехии. В составе "Богемианс" 90 минут отыграл российский нападающий Евгений Кабаев. "Злин" в турнирной таблице занимает девятое место.

"Злин" - соперник "Локомотива" в групповом турнире Лиги Европы. В первом поединке железнодорожники победили 3:0, второй матч состоится 7 декабря.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

12-й тур

"Богемианс 1905" - "Злин" - 1:1 (1:1)

Голы: Ирачек, 35 (0:1). Ваничек, 37 (1:1).