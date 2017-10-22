Соперник "Локомотива" "Злин" пропустил 5 голов от "Млады Болеслав"

"Млада Болеслав" разгромила "Злин" в матче 11-го тура чемпионата Чехии. Хет-трик оформил Голгол Мебрахту. В запасе "Млады" остался россиянин Владислав Левин, а еще один российский игрок Николай Комличенко пропускал встречу из-за дисквалификации.

"Злин" - соперник "Локомотива" в групповом турнире Лиги Европы. В первом круге чехи крупно уступили (0:3), вторая встреча состоится 7 декабря.

Еще в одном матче чемпионата "Славия" уступила дома "Словану", несмотря на гол экс-форварда ЦСКА Томаша Нецида. Нападающий вышел на замену, как и бывший капитан "Динамо" и "Зенита" Данни.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

11-й тур

"Славия" - "Слован" - 1:2 (0:1)

Голы: Поточны, 35 (0:1). Босанчич, 73 - с пенальти (0:2). Нецид, 90+4 (1:2).

"Злин" - "Млада Болеслав" - 1:5 (1:3)

Голы: Экпай, 3 (1:0). Прикрыл, 25 (1:1). Чалус, 28 (1:2). Мебрахту, 32 (1:3). Мебрахту, 77 (1:4). Мебрахту, 90 (1:5)