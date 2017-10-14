Соперник "Локомотива" "Злин" победил аутсайдера чемпионата благодаря пенальти в добавленное время

"Злин" обыграл "Йиглаву" в матче 10-го тура чемпионата Чехии - 2:1. Победный мяч команда провела с пенальти на 3-й добавленной минуте.

"Злин" - соперник "Локомотива" по групповому турниру Лиги Европы. В первом матче железнодорожники победили 3:0, вторая встреча состоится в Чехии 7 декабря.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

10-й тур

"Злин" - "Йиглава" - 2:1 (0:1)

Голы: Икауникс, 13 (0:1). Дьоп, 74 (1:1). Железник, 90+3 - с пенальти (2:1).