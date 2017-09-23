Соперник "Локомотива" "Шериф" разгромил "Дачию", в матче забито 9 голов

"Шериф" разгромил "Дачию" в матче 11-го тура чемпионата Молдавии - 6:3. По хет-трику оформили Жайру и Йосип Брезовец. Отметим, что 5 голов было забито уже к 28-й минуте.

"Шериф" - соперник "Локомотива" по групповому турниру Лиги Европы. С железнодорожниками клуб встретится 19 октября и 2 ноября.

Чемпионат Молдавии

Высшая лига

11-й тур

"Шериф" - "Дачия" - 6:3 (4:2)

Голы: Жайру, 2 (1:0). Жайру, 7 (2:0). Олисаев, 9 (2:1). Жайру, 26 (3:1). Брезовец, 28 (4:1). Пащенко, 41 (4:2). Брезовец, 64 (5:2). Илеску, 73 (6:2), Брезовец, 77 (6:3).