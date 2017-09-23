Соперник "Локомотива" по Лиге Европы "Злин" сыграл вничью со "Славией" Нецида

В матче 8-го тура чемпионата Чехии "Злин" на своем поле разделил очки со "Славией" – 1:1. Экс-форвард ЦСКА Томаш Нецид вышел у гостей на замену на 73-й минуте. Бывший капитан "Зенита" Данни пропускал встречу из-за травмы.

Напомним, что "Злин" является соперником "Локомотива" по групповому турниру Лиги Европы. Команда занимает седьмое место в таблице чемпионата. "Славия" идет третьей.

Чемпионат Чехии

8-й тур

"Злин" – "Славия" – 1:1 (0:0)

Голы: Бачо, 76 – в свои ворота (0:1). Вукадинович, 84 (1:1).