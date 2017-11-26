Соперник "Локомотива "Копенгаген" забил 5 голов "Лунгбю"

"Копенгаген" одержал разгромную победу над "Люнгбю" в матче 17-го тура чемпионата Дании. Столичный клуб - соперник "Локомотива" в групповом турнире Лиги Европы. Дома железнодорожники победили 2:1, поединок в Дании завершился нулевой ничьей - 0:0.

Чемпионат Дании

Суперлига

17-й тур

"Копенгаген" - "Люнгбю" - 5:1 (0:0)

Голы: Георге, 61 (0:1). Павлович, 65 (1:1). Соренсен, 67 - в свои ворота (2:1). Павлович, 75 (3:1). Бойлисен, 90+2 (4:1). Матич, 90+4 (5:1).