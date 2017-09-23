Соперник "Локомотива" "Копенгаген" разгромил "Силькеборг"

"Копенгаген" разгромил "Силькеборг" в матче 10-го тура чемпионата Дании - 4:0. Столичный клуб идет на втором месте в турнирной таблице, на 2 очка отставая от "Норшелланна".

Напомним, что "Копенгаген" - соперник "Локомотива" по групповому турниру Лиги Европы. В первом туре команды сыграли вничью - 0:0, второй поединок состоится 23 ноября.

Чемпионат Дании

Суперлига

10-й тур

"Копенгаген" - "Силькеборг" - 4:0 (2:0)

Голы: Вербич, 22 (1:0). Вербич, 28 (2:0). Павлович, 49 (3:0). Фальк, 78 (4:0).