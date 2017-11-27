Соперник "Локо" "Злин" победил в чемпионате Чехии, "Славия" с Данни потеряла очки

"Злин" обыграл "Словацко" в матче чемпионата Чехии - 2:1. Клуб является соперником "Локомотива" по групповому турниру Лиги Европы. В первом матче железнодорожники победили 3:0, вторая игра состоится 7 декабря.

В другой встрече тура "Яблонец" дома сыграл вничью со "Славией". В составе гостей появился экс-капитан "Динамо" и "Зенита" Данни.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

15-й тур

"Яблонец" - "Славия" - 1:1 (0:1)

Голы: Змрхал, 33 (0:1). Михалик, 65 (1:1).

"Злин" - "Словацко" - 2:1 (1:0)

Голы: И. Траоре, 17 (1:0). Диоп, 77 (2:0). Кубала, 90+3 (2:1).