Соперник "Краснодара" "Стандард" уступил "Эйпену" в чемпионате Бельгии

"Стандард" проиграл "Эйпену" в матче 6-го тура чемпионата Бельгии - 1:2. В составе клуба из Льежа 90 минут отыграл бывший хавбек "Анжи" Мехди Карсела-Гонсалес, отметившийся голевым пасом.

"Стандард" - соперник "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы. Команды сыграют между собой 25 октября (в Льеже) и 8 ноября (в Краснодаре).

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

6-й тур

"Эйпен" - "Стандард" - 2:1 (0:1)

Голы: Эмон, 9 (0:1). Тойокава, 85 (1:1). Люиндама, 88 - в свои ворота (2:1).