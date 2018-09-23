Соперник "Краснодара" "Стандард" уступил "Андерлехту"

"Стандард" уступил "Андерлехту" в матче 8-го тура чемпионата Бельгии. За проигравших в стартовом составе вышли экс-хавбеки "Анжи" и "Рубина" Мехди Карсела-Гонсалес и Максим Лестьенн.
"Стандард" - соперник "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы. Команды встретятся 25 октября в Льеже и 8 ноября в Краснодаре.
Чемпионат Бельгии
Высшая лига
8-й тур
"Андерлехт" - "Стандард" - 2:1 (0:1)
Голы: Дженепо, 45 (0:1). Сантини, 72 (1:1). Санне, 90+4 (2:1).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belgium/highest/2018-2019/
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