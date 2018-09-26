Соперник "Краснодара" "Стандард" проиграл любительскому клубу в Кубке Бельгии

"Стандард" уступил любительскому клубу "Кнокке" в матче 1/16 финала Кубка Бельгии. Игра состоялась на стадионе "Стандарда" в Льеже, в составе команды вышли преимущественно футболисты основного состава. в "старте" появились экс-хавбек "Анжи" Мехди Карсела-Гонсалес и бывший форвард "Рубина" Максим Лестьенн, а бывший полузащитник "Крыльев Советов" Режиналь Горе остался в запасе.

"Стандард" - соперник "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы. Комнды встретятся 25 октября в Льеже и 8 ноября в Краснодаре.

Кубок Бельгии

1/16 финала

"Стандард" - "Кнокке" - 1:2 (0:0)

Голы: Люйиндама, 46 - в свои ворота (0:1). Орланду Са, 57 - с пенальти (1:2). Донт, 72 (1:2).