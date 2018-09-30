Соперник "Краснодара" "Стандард" победил "Остенде" в чемпионате Бельгии

"Стандард" обыграл "Остенде" в матче 9-го тура чемпионата Бельгии – 3:1. В стартовом составе победителей вышел бывший хавбек "Анжи" Мехди Карсела-Гонсалес, которого в концовке встречи заменил экс-игрок "Крыльев Советов" Режиналь Горе.

"Стандард" – соперник "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы. Команды сыграют между собой 25 октября и 8 ноября.

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

9-й тур

"Остенде" – "Стандард" – 1:3 (0:1)

Голы: Дженепо, 24 (0:1). Дженепо, 48 (0:2). Эмонд, 59 (0:3). Банда, 90 (1:3).