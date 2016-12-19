Соперник "Краснодара" "Фенербахче" разгромил "Генчлербирлиги", Нойштедтер не играл

"Фенербахче" разгромил "Генчлербирлиги" в матче 15-го тура чемпионата Турции - 3:0. Дубль оформил Мусса Соу, еще один мяч забил Фернандау. Российский защитник команды Дика Адвоката Роман Нойштедтер остался в запасе, а экс-футболист "Зенита" Мартин Шкртел провел 90 минут. В составе "Генчлербирлиги" полный поединок отыграл бывший футболист "Крыльев Советов" Сергей Политевич.

Напомним, что "Фенербахче" является соперником "Краснодара" по 1/16 финала Лиги Европы. Поединки состоятся 16 и 22 февраля.

Чемпионат Турции

Суперлига

15-й тур

"Фенербахче" - "Генчлербирлиги" - 3:0 (1:0)

Голы: Соу, 41 (1:0). Фернандау, 87 (2:0). Соу, 90+1 (3:0).