Соперник ЦСКА "Бенфика" победила "Фейренси", Жонас забил в восьмом матче подряд

"Бенфика" обыграла "Фейренси" со счетом 1:0 в матче 10-го тура чемпионата Португалии. Единственный гол во встрече забил нападающий Жонас. Отметим, что бразилец отличился в восьмом матче подряд.
"Бенфика" идет на третьем месте в таблице, отставая от лидирующего "Порту", у которого в запасе одна игра, на два очка.
Напомним, "Бенфика" – соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. В первом матче армейцы победили 2:1, второй поединок состоится 22 ноября.
Чемпионат Португалии
Премьер-лига
10-й тур
"Бенфика" - "Фейренси" - 1:0 (1:0)
Гол: Жонас, 11 (1:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/portugal/super/2017-2018/