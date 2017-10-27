Соперник ЦСКА "Бенфика" победила "Фейренси", Жонас забил в восьмом матче подряд

"Бенфика" обыграла "Фейренси" со счетом 1:0 в матче 10-го тура чемпионата Португалии. Единственный гол во встрече забил нападающий Жонас. Отметим, что бразилец отличился в восьмом матче подряд.

"Бенфика" идет на третьем месте в таблице, отставая от лидирующего "Порту", у которого в запасе одна игра, на два очка.

Напомним, "Бенфика" – соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. В первом матче армейцы победили 2:1, второй поединок состоится 22 ноября.

Чемпионат Португалии

Премьер-лига

10-й тур

"Бенфика" - "Фейренси" - 1:0 (1:0)

Гол: Жонас, 11 (1:0).