Соперник ЦСКА "Базель" забил 5 голов в ворота Митрюшкина

"Базель" разгромил "Сьон" в матче 15-го тура чемпионата Швейцарии - 5:1. Ворота гостей защищал российский капитан Антон Митрюшкин. За "Базель" 90 минут отыграл экс-защитник "Спартака" Марек Сухи.
"Базель" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Дома армейцы уступили 0:2, в гостях выиграли 2:1.
Чемпионат Швейцарии
Суперлига
15-й тур
"Базель" - "Сьон" - 5:1 (0:1)
Голы: Шнейвли, 3 (0:1). Ланг, 56 (1:1). Эль-Юнусси, 57 (2:1). Штеффен, 72 (3:1). Буа, 76 - с пенальти (4:1). Буа, 90+1 (5:1).
Удаление: Бамберт (С), 71.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2017-2018/
wdfbdfbwww
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
00:15
баламошка
Митрюшкин - красава!
23:27 18 ноября