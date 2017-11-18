23:18 18 ноября | Футбол — Зарубежные

Соперник ЦСКА "Базель" забил 5 голов в ворота Митрюшкина

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"Базель" разгромил "Сьон" в матче 15-го тура чемпионата Швейцарии - 5:1. Ворота гостей защищал российский капитан Антон Митрюшкин. За "Базель" 90 минут отыграл экс-защитник "Спартака" Марек Сухи.

"Базель" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Дома армейцы уступили 0:2, в гостях выиграли 2:1.

Чемпионат Швейцарии

Суперлига

15-й тур

"Базель" - "Сьон" - 5:1 (0:1)

Голы: Шнейвли, 3 (0:1). Ланг, 56 (1:1). Эль-Юнусси, 57 (2:1). Штеффен, 72 (3:1). Буа, 76 - с пенальти (4:1). Буа, 90+1 (5:1).

Удаление: Бамберт (С), 71.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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00:15

баламошка

Митрюшкин - красава!

23:27 18 ноября