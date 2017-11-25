Соперник ЦСКА "Базель" разгромил "Люцерн" с Циглером

"Базель" разгромил "Люцерн" в матче чемпионата Швейцарии - 4:1. В составе проигравшей команды полный поединок провел бывший игрок "Локомотива" Рето Циглер. За "Базель" 90 минут отыграл капитан, экс-защитник "Спартака" Марек Сухи.

"Базель" - соперник ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов. В гостях швейцарцы победили 2:0, дома уступили 1:3.

Чемпионат Швейцарии

Суперлига

16-й тур

"Люцерн" - "Базель" - 1:4 (1:1)

Голы: Демхасай, 18 (1:0). Ланг, 31 (1:1). Оберлин, 69 (1:2). Иттен, 81 (1:3). Ланг, 90+2 (1:4).

Удаление: Крыезу (Л), 86.