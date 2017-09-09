Соперник ЦСКА "Базель" проиграл "Лозанне" в чемпионате Швейцарии

"Базель" уступил "Лозанне" в матче 7-го тура чемпионата Швейцарии - 1:2. В стартовом составе чемпионов страны появился экс-защитник "Спартака" Марек Сухи, который был удален на 53-й минуте.

Напомним, что "Базель" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Команды встретятся 18 октября в Москве и 31 октября в Базеле.

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7-й тур

"Базель" - "Лозанна" - 1:2 (1:0)

Голы: ван Волфсвинкел, 30 - с пенальти (1:0). Кололли, 55 (1:1). Гайссманн, 80 (1:2).

Удаления: Сухи (Б), 53. Гетаз (Л), 71.