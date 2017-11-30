Соперник ЦСКА "Базель" победил "Люцерн" и вышел в полуфинал Кубка Швейцарии

В четвертьфинале Кубка Швейцарии "Базель" дома победил "Люцерн" со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил полузащитник Михаэль Ланг. у гостей забил хавбек Паскаль Шюрпф.

Экс-защитник "Спартака" Марек Сухи вышел на замену у хозяев на 87-й минуте вместе нападающего Димитри Оберлена.

Напомним, что "Базель" - соперник ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов. В гостях швейцарцы победили 2:0, дома уступили 1:2.

Кубок Швейцарии

Четвертьфинал

"Базель" - "Люцерн" - 2:1 (1:1)