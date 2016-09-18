"Сьон" с Митрюшкиным вышел в 1/8 финала Кубка Швейцарии

"Сьон" на выезде одолел "Ксамакс" (4:3) в матче 1/16 финала Кубка Швейцарии. Ворота гостей защищал экс-вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин. Также в стартовом составе его команды вышел форвард Мусса Конате, ранее выступавший за "Краснодар". Следующий соперник "Сьона" определится в результате жеребьевки.
Кубок Швейцарии
1/16 финала
"Ксамакс" – "Сьон" – 3:4 (1:2)
saiga
Бестолочи! Швейцарский "Сьон" вышел в следующий раунд Кубка ИТАЛИИ! Что-то новое в мировом футболе. Доколе полный профан будет работать на псевдо-спортивном, из-за него, сайте?
19:35
Romualdych86
Исправили! Молодцы, оперативно!
19:35
Romualdych86
Вот это поворот! Выигрывает в 1/16 кубка Швейцарии, а выходишь в 1/8 кубка Италии! Там выиграешь и велкам в 1/4 кубка Франции,Испании, Англии...? А может сам согаз?????
19:34
100% dogovornyak
Кубка Италии??
19:33
ArsenJaSenKo
Хм, Сьон, да еще и Итальянский!!
19:33