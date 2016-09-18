"Сьон" с Митрюшкиным вышел в 1/8 финала Кубка Швейцарии

"Сьон" на выезде одолел "Ксамакс" (4:3) в матче 1/16 финала Кубка Швейцарии. Ворота гостей защищал экс-вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин. Также в стартовом составе его команды вышел форвард Мусса Конате, ранее выступавший за "Краснодар". Следующий соперник "Сьона" определится в результате жеребьевки.

Кубок Швейцарии

1/16 финала

"Ксамакс" – "Сьон" – 3:4 (1:2)