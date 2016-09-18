19:21 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Сьон" с Митрюшкиным вышел в 1/8 финала Кубка Швейцарии

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Слева направо: Константин БАЗЕЛЮК, Андрей ПАНЮКОВ, Денис ЧЕРЫШЕВ и Вячеслав КАРАВАЕВ.Митрюшкин, Черышев и Гибралтар. Гид по российским легионерам

"Сьон" на выезде одолел "Ксамакс" (4:3) в матче 1/16 финала Кубка Швейцарии. Ворота гостей защищал экс-вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин. Также в стартовом составе его команды вышел форвард Мусса Конате, ранее выступавший за "Краснодар". Следующий соперник "Сьона" определится в результате жеребьевки.

Кубок Швейцарии

1/16 финала

"Ксамакс" – "Сьон" – 3:4 (1:2)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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saiga

Бестолочи! Швейцарский "Сьон" вышел в следующий раунд Кубка ИТАЛИИ! Что-то новое в мировом футболе. Доколе полный профан будет работать на псевдо-спортивном, из-за него, сайте?

19:35

Romualdych86

Исправили! Молодцы, оперативно!

19:35

Romualdych86

Вот это поворот! Выигрывает в 1/16 кубка Швейцарии, а выходишь в 1/8 кубка Италии! Там выиграешь и велкам в 1/4 кубка Франции,Испании, Англии...? А может сам согаз?????

19:34

100% dogovornyak

Кубка Италии??

19:33

ArsenJaSenKo

Хм, Сьон, да еще и Итальянский!!

19:33

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