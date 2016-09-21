22:38 21 сентября | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Сьон" с Митрюшкиным спасся от поражения в игре с "Люцерном"

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В матче 8-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" на выезде сыграл вничью с "Люцерном" – 2:2. От поражения гостей спас гол Шадрака Аколо, забитый им на третьей добавленной минуте. Все 90 минут в воротах "Сьона" провел экс-вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин. Бывший форвард "Краснодара" Мусса Конате вышел на замену на 65-й минуте.

После этой осечки "Люцерн" опустился на четвертое место в турнирной таблице. "Сьон" занимает шестую строчку.

Чемпионат Швейцарии

8-й тур

"Люцерн" – "Сьон" – 2:2 (0:1)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/

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