"Сьон" с Митрюшкиным разгромил "Вадуц"

"Сьон" на выезде нанес крупное поражение "Вадуцу" (5:2) в матче 10-го тура чемпионата Швейцарии. Хет-трик у гостей оформил Эбенизер Ассифуа-Инкум. Еще один гол на счету экс-форварда "Краснодара" Муссы Конате. Всю игру у "Сьона" на поле провел бывший вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин. Эта победа позволила его команде временно подняться на пятое место в турнирной таблице. "Вадуц" занимает девятую строчку.

Чемпионат Швейцарии

10-й тур

"Вадуц" – "Сьон" – 2:5 (2:2)