21:03 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Сьон" с Митрюшкиным разгромил "Вадуц"

0
0
0

"Сьон" на выезде нанес крупное поражение "Вадуцу" (5:2) в матче 10-го тура чемпионата Швейцарии. Хет-трик у гостей оформил Эбенизер Ассифуа-Инкум. Еще один гол на счету экс-форварда "Краснодара" Муссы Конате. Всю игру у "Сьона" на поле провел бывший вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин. Эта победа позволила его команде временно подняться на пятое место в турнирной таблице. "Вадуц" занимает девятую строчку.

Чемпионат Швейцарии

10-й тур

"Вадуц" – "Сьон" – 2:5 (2:2)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ