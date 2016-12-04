23:17 4 декабря | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Сьон" с Митрюшкиным проиграл в меньшинстве "Санкт-Галлену"

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"Сьон" проиграл "Санкт-Галлену" в выездном матче 17-го тура чемпионата Швейцарии - 1:2. Российский голкипер гостей Антон Митрюшкин провел полный поединок. Отметим, что "Сьон" с 18-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Па Ягне. В стартовом составе команды также появился экс-хавбек "Краснодара" Муса Конате и покинул поле в середине второго тайма.

"Сьон" в турнирной таблице занимает четвертое место. Митрюшкин принял участие во всех поединках.
 
Чемпионат Швейцарии 

Суперлига

17-й тур

"Санкт-Галлен" - "Сьон" - 2:1 (0:1)

Голы: Зверотич, 45+2 (0:1). Айети, 63 (1:1). Айьети, 90+3 (2:1).

Удаление: Ягне, 18 (Сьон).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/

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