"Сьон" с Митрюшкиным проиграл в меньшинстве "Санкт-Галлену"

"Сьон" проиграл "Санкт-Галлену" в выездном матче 17-го тура чемпионата Швейцарии - 1:2. Российский голкипер гостей Антон Митрюшкин провел полный поединок. Отметим, что "Сьон" с 18-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Па Ягне. В стартовом составе команды также появился экс-хавбек "Краснодара" Муса Конате и покинул поле в середине второго тайма.

"Сьон" в турнирной таблице занимает четвертое место. Митрюшкин принял участие во всех поединках.



Чемпионат Швейцарии

Суперлига

17-й тур

"Санкт-Галлен" - "Сьон" - 2:1 (0:1)

Голы: Зверотич, 45+2 (0:1). Айети, 63 (1:1). Айьети, 90+3 (2:1).

Удаление: Ягне, 18 (Сьон).