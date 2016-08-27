"Сьон" с Митрюшкиным обыграл "Вадуц"

В матче 6-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" на своем поле нанес поражение "Вадуцу" – 3:1. При этом гости завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Диего Чиччоне на 55-й минуте. Все 90 минут у "Сьона" на поле провел экс-вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин. А форвард Мусса Конате, известный по выступлениям за "Краснодар", был заменен на 86-й минуте.

Их команда временно поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы. "Вадуц" идет пятым.

Чемпионат Швейцарии

6-й тур

"Сьон" – "Вадуц" – 3:1 (1:0)

Голы: Гекас, 7 (1:0). Карлитуш, 48 (2:0). Браннер, 82 (2:1). Итаперуна, 90 (3:1).

Удаление: Чиччоне (В), 55.