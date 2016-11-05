22:44 5 ноября | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Сьон" с Митрюшкиным обыграл на выезде "Тун"

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"Сьон" победил "Тун" в стартовом матче 14-го тура чемпионата Швейцарии - 3:2. Полный поединок в составе "Сьона" провел российский голкипер Антон Митрюшкин. Также в игре приняли участие экс-защитник "Локомотива" Рето Циглер и бывший форвард "Краснодара" Мусса Конате, отметившийся дублем.

В турнирной таблице "Сьон" идет на втором месте после "Базеля".

Чемпионат Швейцарии

Суперлига

14-й тур

"Тун" - "Сьон" - 2:3 (0:2)

Голы: Конате, 14 (0:1). Конате, 31 (0:2). Бюрки, 72 (1:2). Сьерро, 78 (1:3). Соргич, 83 (2:3).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Exsorsist

Если бы не Митрюшкин , в сухую бы раскатали. ))

23:43 5 ноября

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