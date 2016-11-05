"Сьон" с Митрюшкиным обыграл на выезде "Тун"

"Сьон" победил "Тун" в стартовом матче 14-го тура чемпионата Швейцарии - 3:2. Полный поединок в составе "Сьона" провел российский голкипер Антон Митрюшкин. Также в игре приняли участие экс-защитник "Локомотива" Рето Циглер и бывший форвард "Краснодара" Мусса Конате, отметившийся дублем.

В турнирной таблице "Сьон" идет на втором месте после "Базеля".

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14-й тур

"Тун" - "Сьон" - 2:3 (0:2)

Голы: Конате, 14 (0:1). Конате, 31 (0:2). Бюрки, 72 (1:2). Сьерро, 78 (1:3). Соргич, 83 (2:3).