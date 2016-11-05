"Сьон" с Митрюшкиным обыграл на выезде "Тун"

"Сьон" победил "Тун" в стартовом матче 14-го тура чемпионата Швейцарии - 3:2. Полный поединок в составе "Сьона" провел российский голкипер Антон Митрюшкин. Также в игре приняли участие экс-защитник "Локомотива" Рето Циглер и бывший форвард "Краснодара" Мусса Конате, отметившийся дублем.
В турнирной таблице "Сьон" идет на втором месте после "Базеля".
Чемпионат Швейцарии
Суперлига
14-й тур
"Тун" - "Сьон" - 2:3 (0:2)
Голы: Конате, 14 (0:1). Конате, 31 (0:2). Бюрки, 72 (1:2). Сьерро, 78 (1:3). Соргич, 83 (2:3).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/
Exsorsist
Если бы не Митрюшкин , в сухую бы раскатали. ))
23:43 5 ноября