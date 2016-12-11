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"Сьон" с Митрюшкиным обыграл "Люцерн" и вышел на третье место в чемпионате Швейцарии

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"Сьон" обыграл "Люцерн" в матче 18-го тура чемпионата Швейцарии. В составе победителей 90 минут провел российский голкипер Антон Митрюшкин. "Сьон" вышел на третье место в турнирной таблице и всего на 3 очка отстает от второй строчки, дающей право участия в Лиге чемпионов.

Чемпионат Швейцарии

Суперлига

18-й тур

"Сьон" - "Люцерн" - 3:1 (1:0)

Голы: Аколо, 27 (1:0). Карлитуш, 56 (2:0). Аколо, 66 (3:0). Хика, 76 (3:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/

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