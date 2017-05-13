"Сьон" с Митрюшкиным обыграл "Лугано", Конате сделал дубль

"Сьон" победил "Лугано" в матче 31-го тура чемпионата Швейцарии - 2:0. Оба мяча забил бывший нападающий "Краснодара" Мусса Конате. Полный поединок отыграл российский голкипер Антон Митрюшкин.
За четыре тура до конца "Сьон" идет на третьем месте в турнирной таблице, дающем право участия в Лиге Европы.
Чемпионат Швейцарии
Суперлига
31-й тур
"Сьон" - "Лугано" - 2:0 (1:0)
Голы: Конате, 13 (1:0). Конате, 88 - с пенальти (2:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/