"Сьон" разгромил "Грассхоппер", Митрюшкин не пропустил впервые с июля

"Сьон" победил "Грассхоппер" в матче чемпионата Швейцарии - 3:0. Российский вратарь и капитан "Сьона" Антон Митрюшкин провел лишь третий матч в сезоне на ноль. После двух сухих игр в первом и втором туре чемпионата он провел 16 поединков подряд во всех турнирах с пропущенными мячами.

В составе "Грассхоппера" 90 минут провел бывший хавбек "Рубина" Эмиль Бергстрем.

Чемпионат Швейцарии

Суперлига

16-й тур

"Сьон" - "Грассхоппер" - 3:0 (1:0)

Голы: М'Бойо, 5 (1:0). Шнойвли, 61 (2:0). М'Бойо, 90 (3:0).