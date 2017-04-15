"Сьон" одолел "Вадуц" без Митрюшкина

В матче 28-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" на выезде обыграл "Вадуц" – 1:0. Единственный гол на счету Бирамы Ндойе. Российский вратарь гостей Антон Митрюшкин пропускал эту встречу. Сообщается, что он получил повреждение на разминке. Напомним, что в предыдущей игре с "Лугано" воспитанник "Спартака" пропустил четыре мяча.
Его команда занимает третье место в турнирной таблице. "Вадуц" идет на последней, десятой строчке.
Чемпионат Швейцарии
28-й тур
"Вадуц" – "Сьон" – 0:1 (0:1)
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http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/