"Сьон" одолел "Вадуц" без Митрюшкина

В матче 28-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" на выезде обыграл "Вадуц" – 1:0. Единственный гол на счету Бирамы Ндойе. Российский вратарь гостей Антон Митрюшкин пропускал эту встречу. Сообщается, что он получил повреждение на разминке. Напомним, что в предыдущей игре с "Лугано" воспитанник "Спартака" пропустил четыре мяча.

Его команда занимает третье место в турнирной таблице. "Вадуц" идет на последней, десятой строчке.

Чемпионат Швейцарии

28-й тур

"Вадуц" – "Сьон" – 0:1 (0:1)