"Сьон" одолел "Тун", Митрюшкин отбил пенальти

В матче 26-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" на своем поле обыграл "Тун" – 2:1. Решающий мяч на счету Чадрака Аколо. Российский вратарь хозяев Антон Митрюшкин провел на поле все игру и отразил пенальти на 53-й минуте. Его команда идет третьей в турнирной таблице. "Тун" занимает седьмую строчку.

Чемпионат Швейцарии

26-й тур

"Сьон" – "Тун" – 2:1 (0:0)

Голы: Карлитуш, 54 (1:0). Аколо, 67 (2:0). Рапп, 69 (2:1).

Нереализованный пенальти: Рапп (Т), 53 (вратарь).

Удаление: Хедигер (Т), 26.