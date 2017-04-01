"Сьон" одолел "Тун", Митрюшкин отбил пенальти

В матче 26-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" на своем поле обыграл "Тун" – 2:1. Решающий мяч на счету Чадрака Аколо. Российский вратарь хозяев Антон Митрюшкин провел на поле все игру и отразил пенальти на 53-й минуте. Его команда идет третьей в турнирной таблице. "Тун" занимает седьмую строчку.
Чемпионат Швейцарии
26-й тур
"Сьон" – "Тун" – 2:1 (0:0)
Голы: Карлитуш, 54 (1:0). Аколо, 67 (2:0). Рапп, 69 (2:1).
Нереализованный пенальти: Рапп (Т), 53 (вратарь).
Удаление: Хедигер (Т), 26.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/