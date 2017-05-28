"Сьон" Митрюшкина сыграл вничью с "Санкт-Галленом"

В матче 35-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" на выезде сыграл вничью с "Санкт-Галленом" – 1:1. Ворота гостей защищал экс-голкипер "Спартака" Антон Митрюшкин. 21-летний вратарь на 83-й минуте получил желтую карточку.

"Сьон" опустился на четвертое место в турнирной таблице. Впрочем, команда уже гарантировала себе прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы, как финалист Кубка страны.

Чемпионат Швейцарии

35-й тур

"Санкт-Галлен" – "Сьон" – 1:1 (0:0)