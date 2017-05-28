"Сьон" Митрюшкина сыграл вничью с "Санкт-Галленом"

В матче 35-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" на выезде сыграл вничью с "Санкт-Галленом" – 1:1. Ворота гостей защищал экс-голкипер "Спартака" Антон Митрюшкин. 21-летний вратарь на 83-й минуте получил желтую карточку.
"Сьон" опустился на четвертое место в турнирной таблице. Впрочем, команда уже гарантировала себе прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы, как финалист Кубка страны.
Чемпионат Швейцарии
35-й тур
"Санкт-Галлен" – "Сьон" – 1:1 (0:0)
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http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/