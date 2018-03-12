СМИ: в Греции выдали ордер на арест Саввиди

Греческая полиция выдала ордер на арест владельца ПАОК российского предпринимателя Ивана Саввиди, информирует FP со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Как отмечается, ордер на арест не касается того, что Саввиди во время матча чемпионата Греции с АЕК имел при себе пистолет. Руководителя могут арестовать за выход на поле и участие в потасовке. Также выдан ордер на арест еще четырех человек, которые принимали участие в инциденте во время матча.

Саввиди имеет лицензию на пистолет, однако, по правилам в Греции, никто, в том числе сотрудники правопорядка, не может иметь при себе оружие на футбольных стадионах.

Напомним, в воскресенье ПАОК в концовке матча с АЕК при ничейном счете забил гол, который судьи не засчитали. На поле возникла небольшая потасовка, к которой присоединился и Саввиди. У него на ремне было замечено оружие. По сведениям очевидцев, бизнесмен пытался накричать на арбитра встречи. Чуть позже появилась информация, что владелец ПАОК угрожал судье оружием.