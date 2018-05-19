10:24 | Футбол — Зарубежные

СМИ: российский клуб предложил Рабелло зарплату 5,7 миллионов евро в год

4

Центральный защитник "Ботафого" Игор Рабелло может продолжить карьеру в России, утверждает Globo Esporte.  Сообщается, что один из клубов, название которого не раскрывается, предложил 23-летнему игроку зарплату 5,7 миллионов евро в год. 

Совет директоров "Ботафого" ожидает официального предложения по трансферу Рабелло в ближайшие несколько дней и готов расстаться с игроком. Контракт защитника с бразильским клубом истекает в 2020 году.

Напомним, что минувшей зимой бразильские СМИ сообщали об интересе к Рабелло со стороны "Спартака". "Ботафого" в зимнее трансферное окно готов был продать игрока за 6 миллионов евро.

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

да никто не предлагает, это снова агентишки цену набивают.

10:58

GalacticBoy

Спартак уже был, на очереди Зинка

10:49

YurySochy

30 с лишним матчей за два сезона за Ботафого Не основной центр защ с таким окладом???? Вы там с ума сошли что ли?

10:48

knyaz boltconskiy

Спартак.

10:38

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!